Yall MAMADOU

Actuellement Analyst chez RBC DEXIA (Banque Depositaire), J'apporte Support et Contrôle aux Asset Managers et Responsables Operationnels sur les problématiques de Reglement/Livraison et le suivi des indicateurs (KPI).



Diplômé en Master 2 Risques de l'IAE Toulouse, j'ai suivi anterieurement une Formation en Economie Finance et un diplôme en Ecole de commerce (ENCG)



Intêret pour le Contrôle et Reporting des activités financières.



Mes compétences :

Audit

Finance