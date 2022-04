Je suis senegambienne j'ai fait mes etudes secondaire en gambie , jai fait deux annees a UCAD au departement Anglais . j'ai eu mon BTS en banque finance assurance au CFPC. actuellement je travaille dans une societe de revetement aux sols A R S SENEGAL et je parle tres l'anglais.

Et j'aimerai vraiment creer quelque chose de congres dans ma vie professionnelle qui participera au developpement du pays et pourquoi pas du monde.

Alors je cherche un groupe et un evenement pour realiser mon reve.