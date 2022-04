Yamin KACHAOU

Www.matinpetitdej.com , spécialiste du petit-déjeuner et de la pause à Bordeaux!!



Livraison de petits-déjeuners, de pauses café et de cocktails à Bordeaux et sur la région bordelaise pour les entreprises 7J/7.



Nous installons votre petit déjeuner ou votre pause café en buffet dans le lieu et le créneau horaire que vous avez choisi. Nous garantissons une livraison sur mesure.



Mes compétences :

Entreprendre

Traiteur

Hôtellerie

Restauration