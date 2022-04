Yamina ALLET

Professionnelle de la coiffure, depuis le début de ma carrière, j' ai souhaité apprendre différentes techniques en résonnance avec mon métier comme :

L'univers de la mode et de la beauté, de la création et de la décoration d'intérieur,

Ainsi que celui du spectacle, de la psychologie, et lors de mes voyages !!!

Le rapport à l' humain m'intrigue et j explore depuis une dizaine d' années les thérapies holistiques et les outils de développement personnel.

J' ai également travaillé dans le marketing de réseau, pour deux entreprises du bien- être.

Riche de toutes ces expériences,

qui m'ont conduitent vers une approche de beauté globale, extérieur et intérieur.

Le coaching en image me permet d'exprimer toute ma créativité.



Mes compétences :

Relation humaines