Yamina BOUALI

Mes compétences :

Gérer les imprévus et prendre des décisions rapide

Assurer le suivi des expéditions et des livraisons

Valider et déclencher les retours des stocks excéd

Informer et guider les clients dans leurs envois à

Contacter les délégations à l’international pour t

Obtenir des délais sur des produits manquants aupr

Recueillir les réclamations produits et suivre les

Identifier et résoudre les incidents

Assurer l’interface avec différents intervenants e

Gestion de la relation commerciale internationale

Gestion d'un portefeuille clients. Prendre des com

Anglais (niveau 4B selon méthode Cambridge), Espag

Mettre en place des actions avec les différents se

Incoterms, crédits documentaires, documents douani