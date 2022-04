Yamina CHIKHAOUI

Forte d'une expérience de 12 ans dans la gestion et développement du centre d’appel

• Mise en place et gestion du service réclamation

• Suivi et mise à jour du site internet

• Gestion de l’information transmise aux partenaires et aux clients (horaires, modifications de ligne, opérations commerciales…)

• Reportings



Mes compétences :

Faire grandir

Fédérer

FORMER

Gestion du personnel

Motiver

Reportings

RIGOUREUX