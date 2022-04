Yamina MAHMOUDI

DIGNITÉ c'est l'économique au service des personnes vulnérables :

• les personnes âgées et/ou en situation de handicap.

• les monoparents en situation de précarité social et ayant soit une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur des services à la personne, soit étant dans une démarche de validation des acquis dans ce domaine, soit disposant d'un diplôme d'auxiliaire de vie ou une certification d'assistante de vie aux familles

• et par définition leurs enfants.

DIGNITÉ est dans la prévention dont la valeur ajoutée en matière de qualité de services rendus à la collectivité est tout à fait mesurable sur le plan économique.

Nous sommes sur une réelle interaction intergénérationnelle dans un environnement humain, numérique (plateforme accès au numérique de DIGNITÉ pour entre autres former et informer notamment sur les questions liées à la santé) et territorial sur la base de l'accompagnement des personnes âgées et/ou en situation de handicap.



DIGNITÉ est un projet européen qui s'inscrit dans le concept du care :

Le concept et les théories du care sont apparus aux USA au début des années 1980, initiés par les travaux de la psychologue Carol Gilligan, et ont donné lieu à denombreux débats, recherches et publications dans les domaines de la psychologie, de l’éthique, de la sociologie, des sciences du travail, des sciences politiques et de l’économie.

Ils parviennent en France au début des années 2000 dans le milieu universitaire, puis en 2010 dans l’espace public, lorsque Martine Aubry fait référence au concept de care dans le cadre de son projet de « société du soin mutuel ». Cette émergence dans le débat public a entrainé de vives critiques semblables à celles souvent adressées aux théories du care : une préoccupation purement intellectuelle et féminine, faisant l’apologie des vulnérabilités et de la dépendance au détriment de la performance et de l’autonomie, concernant le domaine privé et intime et non le domaine public et politique, risquant de nous détourner de concepts plus utiles pour l’action sociale et politique, comme la solidarité, la justice ou l’égalité.

Le care en pratique : un travail féminin, complexe, de réponse aux vulnérabilités

Le care en pratique peut se décrire, dans une première approche, comme un travail de réponse aux nombreux besoins des personnes vulnérables, réalisé par des proches et des professionnels, avant tout des femmes. Sa complexité a été décrite par la philosophe politique Joan Tronto en 1993, qui isole quatre phases entrelacées :

- la première phase consiste à reconnaitre qu’un besoin est là, ce qui mobilise l’attention (« to care about ») et la sollicitude, l’empathie (« to care for ») vis-à-vis de la personne vulnérable,

- la deuxième phase consiste à décider de répondre au besoin décelé et à organiser la réponse (« to care of »), ce qui mobilise le sens de la responsabilité vis-à-vis de la personne vulnérable,

- la troisième phase consiste à prendre soin (« to give care ») de la personne vulnérable par un travail concret auprès d’elle, ce qui mobilise les compétences,

- la quatrième phase consiste à vérifier auprès de la personne vulnérable que son besoin a été bien identifié et que la réponse a été bien organisée puis réalisée (« to receive care »), ce qui mobilise à nouveau attention, empathie et sollicitude.

C’est bien la complexité du travail du care qui explique les difficultés de la traduction du mot care. Le care associe toujours une mobilisation cognitive, que l’on peut traduire par l’attention envers autrui, des attitudes plus affectives, que l’on peut traduire par le souci, la sollicitude et l’empathie vis-à-vis d’autrui et un travail, que l’on peut traduire par le soin ou par le prendre soin, mais qui comprend aussi de l’aide et de l’accompagnement d’autrui.

Renoncer à traduire le mot care, c’est donc refuser de réduire le travail de care à une seule de ses dimension doivent être présentes pour que le travail de care soit de qualité.



