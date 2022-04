Yamina SAOULI

COMPETENCES TECHNIQUES :

*QUALITE

- Mise en place SMQ (HACCP, ISO 9001, ISO 22000)

- Conception et gestion documentaire

- Contrôle qualité matières premières et produits finis

- Gestion des non-conformités et réclamations clients

- Réalisation d'audits Qualité

- Animation réunions et formation du personnel aux méthodes de Qualité



*SECURITE

- Participation gestion SMS

- Accueil sécurité

- Animation formations sécurité

- Réalisation plan de prévention

- Réalisation audits sécurité

- Mise en place réglementation REACH



*ENVIRONNEMENT

- Participation gestion SME

- Réalisation audits environnement

- Gestion des déchets

- Gestion du traitement des eaux de refroidissement (TAR)



*COMPETENCES PERSONNELLES :

- Responsabilité, dynamisme, rigueur, autonomie, adaptabilité

- Esprit d'équipe, sens de l'écoute, sociabilité



*FORMATIONS :

- Référentiels HACCP, ISO 9001

- Référentiels ISO 14001 et ISO 18001

- Audits qualité internes

- Audits Sécurité/Environnement internes

- Traitements des eaux de refroidissement

- Contrôle et réception des échafaudages

- Manipulations extincteurs et RIA



Mes compétences :

Qualité

OHSAS 18001

Agroalimentaire

Traitement des eaux

ISO

Sécurité

Audit

HACCP

Environnement