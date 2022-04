Yamina TAHIRI

Après un parcours hospitalier en tant qu' infirmière et une école de commerce (ESSCA), j'ai intégré le domaine des laboratoires en tant que Commerciale terrain.



Tout d'abord chez le laboratoir GAMIDA , dans la division anesthésie réanimation, à la charge d'une large gamme de matériels et dispositifs médicaux et chirurgicaux



Puis chez CareFusion, où je m'occupe de la gamme de la perfusion.



Mes compétences :

Dispositifs médicaux