Yan AGRICOLA

Mon rôle premier est d'accompagner les entreprises dans cette transformation digitale engagée. "Entreprise 2.0" "Big Data" "Efficience des évolutions télécom"



N’hésitez pas à me contacter au 06 09 34 86 13.



L'expérience de travail rapproché avec les différentes directions générales, informatiques ou encore financières des entreprises clientes me permet d'appréhender au mieux les contraintes opérationnelles existantes.



L'entreprise a un accès illimitée à l'information et nous parlons même d'infobésité. J'estime donc que le rôle d'un ingénieur commercial change et connait une mutation vers un role de consultant où l'expérience et la connaissance des stratégies d'évolution du marché apportent une vraie valeur ajoutée.



il est indispensable de miser sur la proximité de travail avec mes clients car l'échange est extrèmement riche:

Certaines entreprises avancées dans leurs stratégie peuvent m'éclairé sur leurs stratégie "entreprise 2.0" et je peux en retour partager sur les stratégies dont j'ai été témoin du succès.



Mes compétences :

Ambition

Ecoute

Rigueur

Vente

Développement commercial

Communication