- Contact commercial

- Définition de cahiers des charges liés à des événements

- Création de PLV et badges par outils informatiques

- Montage de film

- Création de plans 3D

- Réalisation de devis

- suivi des fournisseur

- Suivi clientèle

- Régie sur événement

- Facturation et bilan budget

- Support utilisateur et gestion de réseau informatique



Mes compétences :

Relationnel

Informatique

Adobe Creative Suite

Régisseur

Cahier des charges

Réalisation de devis

Sketch up

Final Cut Pro