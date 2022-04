Yann ARNOULT

Actuellement salarié d'une entreprise sous-traitante bancaire, je souhaite me reconvertir professionnellement pour trouver un métier qui me plait. Pour cela, j'ai effectué un bilan de compétences qui m'a fait découvrir une nouvelle vision positive de ma personnalité ainsi que le métier vers lequel me diriger, à savoir Technicien de maintenance industrielle.



Pour concrétiser ce changement de profession, je veux préparer un contrat de professionnalisation en alternance de Technicien en maintenance industrielle sur la région nantaise. Cette formation, d'une durée d'un an, se fera à l'AFPI de Nantes. Mon BTS électrotechnique me donnera une solide base pour réussir cette formation qualifiante.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse!!



Mes compétences :

Electrotechnique

Maintenance de premier niveau

Adaptabilité

Travail en équipe

Rigueur

Dépannage-réparation(meuble, voiture, vélo...)