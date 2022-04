Yan BARTEL

Issu d'une formation pluridisciplinaire en économie, mathématiques appliquées et sciences politiques, mes travaux portent principalement sur l'influence des normes juridiques et sociales dans la détermination d'une stratégie optimale en univers incertain (théorie des jeux) sur la logique mathématique, les politiques économiques, et l'analyse économique du droit et des choix publics.

J'ai enseigné dans différents établissements de l'enseignement supérieur (écoles de commerce, d'ingénieurs, université), mais également en lycée (SES et Préparation aux concours d'entrée en IEP). J' enseigne principalement la théorie des jeux et la logique mathématique, l'économétrie et les méthodes statistiques, la finance de marché, les méthodes d'optimisation, la logistique, et l'informatique théorique.



Mes compétences :

Finance

Formateur consultant

Gestion d'entreprise

Mathématiques appliquées

Marchés financiers

Bureautique

Sciences politiques, institutions politiques

Optimisation statique, dynamique, stochastique

Statistiques et économétrie

Informatique Théorique, logique mathématique

Modélisation et Politiques Macroéconomiques

Microéconomie théorique et appliquée

Logistique

Recherche opérationnelle

Théorie des Jeux

Théorie des contrats et de la négociation