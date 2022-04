Fort d'une expérience de plus de 12 ans dans le technique et dans la gestion du personnel sur différents chantiers, je serais ravi de vous exposer ma motivation au profit de votre entreprise lors d'un éventuel entretien.



Je suis habitué à la définition des moyens techniques, financiers et humains à partir du projet et planification des travaux, à la consultation et sélection des fournisseurs, matériels, sous-traitants et prestataires, à la coordination des activités du personnel et à effectuer un suivi journalier des travaux exécutés.

J'ai un excellent relationnel client. Je maitrise l'outil informatique et maitrise le logiciel AUTOCAD. Je maitrise également la lecture de plans architectes, industriels, de réalisation ou encore de niveau BTP.