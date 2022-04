Yan GEORGET

Yan est actuellement Co Founder chez Botfuel et Technical Advisor chez Shotgun et Skincar.



Auparavant Yan était: CTO chez Ogury; CTO chez Shotgun; Vice-President R&D chez Criteo, le leader mondial du reciblage personnalisé; CTO de Come&Stay un acteur européen dans le domaine de l'emailing à la performance.



Avant cela, il a travaillé dans l'édition de logiciels (Trilogy, Koalog, Business Objects et SAP) où il a occupé diverses positions.



Il a co-fondé les sociétés: Pledg, Shotgun et Koalog.



Yan est ingénieur de l'Ecole Polytechnique et est docteur en informatique.





Profil sur LinkedIn:

http://www.linkedin.com/in/yangeorget



Mes compétences :

Marketing digital

Business intelligence

Data mining

Gestion de projet

Innovation

Recherche Opérationnelle

Open Source

Big Data