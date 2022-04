Jean-François CORNUEL

Chef de projets dans une société de biotechnologies, j'ai pu mettre en pratique les différents aspects de ma formation pluridisciplinaires :

- Techniquement tout d'abord, je suis apte à utiliser les appareils de recherche et développements les plus récents, tout en étant capable de conduire des expériences biochimiques et dialoguer avec les acteurs de la santé (hôpital, pharmacien). L'informatique constitue une part importante de mon savoir-faire : utilisation des outils bureautiques, datamanagement, statistique, WEB, imagerie, programmation...



- Professionnellement, j’ai coordonné le travail d’une équipe de plusieurs collaborateurs, de l’étude de faisabilité à la gestion du planning et des couts. Dans le souci du respect du cahier des charges et de la satisfaction du client, j’ai organisé et développé des outils et des méthodes de travail spécifiques à chaque projet. Attentif et pédagogue, je suis rigoureux et soucieux de la qualité.



Après la cessation des activités de la société qui m'employait, j'ai cherché le moyen de rejoindre une structure de recherche et développements, ou de conseils, pour partager mon savoir-faire et mon expérience. Ouvert à différents horizons professionnels, je pense pouvoir vous apporter mes compétences pour relever ensemble un double défi : participer à votre stratégie de développement et contribuer au rayonnement de vos activités.



Mes compétences :

R&D

Biotechnologies

Gestion de projet

Windows Azure Platform - Participations aux Azure

Microsoft Windows Server 2012 - Participations aux

Microsoft Windows - Participations aux IT-Camp Mic