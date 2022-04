Bonjour,



Bien que ayant un travail qui me plait je suis toujours ouvert aux nouvelles expériences, de préférence dans le domaine du tourisme ou commercial.

Je souhaite travailler dans un domaine où je serai amené à guider et conseiller une clientele brésilienne qui vient de plus en plus dans notre région.





J'ai une expérience dans le domaine du tourisme, que ce soit du travail en "back office" ou plus récemment en "front office".

J'aime le fait de faire découvrir notre culture aux personnes extérieures, ou encore pratiquer les langues, ce que je fais beaucoup actuellement a l'office de tourisme d'Aix en Provence.



J'ai également travaillé bénévolement de 2003 à 2008 en tant qu'animateur au sein d'une colonie itinérante, notamment dans des pays comme les Pays bas, le Canada ou les USA.



Je pars chaque année au Brésil afin de maintenir mes compétences en portugais.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Vente

Internet

Microsoft Excel

Microsoft Word

Mailing

Gestion de caisse

Reservation hôtelière

Gestion espace information