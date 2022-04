Yan HEURCKMANS

"Faire de ma passion mon métier" : c'est en partant de cette idée mûrement réfléchie que je cherche aujourd'hui à orienter ma carrière dans l'univers du Sport & Lifestyle.



Avec un parcours varié dans l'univers des PGC, je possède des compétences dans divers domaines (commercial, trade marketing, marketing, ventes ...). J'ai ainsi pu démontrer ma capacité d'adaptation à différents secteurs d'activités (industrie agroalimentaire, cosmétiques) et à différents circuits (GMS, Hors-Domicile).



Je souhaiterais aujourd'hui mettre à profit mes 13 années d'expérience chez un acteur de l'industrie du Sport (équipementier, distributeur, fédération, club, ...), au sein d'un département commercial et sur un poste me permettant de valoriser ma double-expertise négociation et produits : Compte-Clé National, Responsable Commercial ou Grand Compte, Responsable Trade Marketing, Business Development Manager, ...



Disponible de suite, je suis à votre écoute pour vous présenter mon parcours, mon projet et réfléchir ensemble aux missions que je pourrais réaliser au sein de votre équipe.



Mes compétences :

Gestion de projet

Négociation

Marketing opérationnel

Vente

Trade marketing

Management

Marketing stratégique

Category management