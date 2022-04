Etudiante chinoise en 2ème année Master d’ICN Business School à Nancy, je serai à la recherche d’un poste dans le commerce, le marketing ou la communication à partir de Septembre en 2014.



En 2008, j’ai été admise à l’Université en Chine. Cette université offre une formation d’ingénieur dans les domaines de la finance, le commerce international, et le logistique internationale. Pendant mon cursus universitaire, je me suis spécialisée dans le « Commerce International ». Après trois années d’études dans cet établissement, j’ai obtenu mon diplôme d’ingénieur à université de Binhai.



En 2011, après avoir été admise à l’Institut Commercial de Nancy (ICN), je suis venue en France pour accéder à une formation plus approfondie dans la spécialité « Communication Commerciale ».



Une année d’étude en Licence 3 à l’ICN m’a aidé à améliorer et enrichir mes connaissances sur les stratégies économiques, le marketing international, la communication commerciale et logistique internationale. Mon stage à Supagro Montpellier m’a permis de mettre en pratique l’ensemble de ces connaissances sur un cas d’étude : l’insertion professionnelle de diplômés de Supagro.



Actuellement, j’effectue mon stage de fin d’étude à Industeam Group à Thionville pour la « Préparation d’un plan de développement pour la commercialisation d’équipements industriels chinois pour le marché européen » où j’interviens sur l’ensemble du projet : prise de contact avec les sociétés industrielle en Europe, traduction des documents techniques et commerciaux, négociations commerciales, suivi les commandes... Ce stage m’a permis de développer mes compétences d’organisation et de communication professionnelle, et d’acquérir de l’expérience pour gérer un projet. Je terminerai mon stage à Septembre 2014 et je suis en train de chercher un poste concernant assistante commerciale, marketing, achat ou transport logistique.



Espérant que ma candidature retiendra toute votre attention, et dans l’attente d’une réponse favorable, je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.





Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.