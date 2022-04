Yan MANISSADJIAN

A travers mes différentes expériences acquises dans le b2b2c, j'ai occupé plusieurs postes liés au marketing produits, de Chef de Produit Junior à Chef de Marché, et enfin Responsable Marcom. J'ai pu ainsi aborder les différents aspects du développement produits, de la phase d'étude et de spécification, jusqu'à la mise sur le marché et la gestion du cycle de vie.



Curieux, j'aime découvrir de nouveaux domaines et m'en inspirer. On me dit créatif, "out-of-the-box thinker", mais avec un esprit de synthèse et le sens des priorités. L'opinion des clients reste en permanence au centre de mes préoccupations.



Tenace et endurant, je sais mobiliser mes ressources vers l'atteinte de l'objectif fixé.



Mes compétences :

Responsable