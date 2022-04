Yan MORALA

Www.yanmorala.com



Infographiste 3d depuis 2003, je suis spécialisé en modélisation et sculpture numérique de personnages et créatures hautes résolutions, textures et rendus détaillés.



J'ai une solide expérience dans le domaine du jeux vidéo (3d Artist / Character Artist à Ubisoft) de l'audiovisuel (3d Artist / Character Artist à TAT Production) ou de la figurine (3d Artist / Character Artist à Wide Production-Raging Heroes).



Perfectionniste, créatif et polyvalent, je m'adapte rapidement aux contraintes de chaque projet et collabore efficacement avec vos équipes.



Logiciels maîtrisés : ZBrush, 3dsMax, VRay, Keyshot, 3dCoat, Marvelous Designer, Photoshop, Illustrator, After Effects, ...



Mes compétences :

Graphisme

Adobe Photoshop

Modélisation

Sculpture

3D

Modélisation 3D

Zbrush

Autodesk

2D

Infographie

Adobe Illustrator

Adobe Creative Suite

3D Studio Max