5 ans d'expérience en direction et gestion de projets dans les jeux vidéo et les télécoms, respect des objectifs et échéances, lancement de services en France et à l'international, coordination et gestion d'équipes et de prestataires, connaissances approfondies de l’industrie du jeu vidéo et des télécoms.

Double diplôme d'ingénieur et de commerce en management de l'innovation.

Gamer, rigoureux, méthodique, créatif, curieux et organisé.





Mes compétences :

Design

Jeux vidéo

Video

Wii