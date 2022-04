Yancy DUFOUR

Enseignant titulaire à la Faculté des Sciences du Sport et de l'Education Physique de Lille2 depuis 2003 (auparavant professeur d'EPS), docteur en psychologie, président du Centre Ressources en Optimisation de la Performance et en Psychologie du Sportif (CROPS:Array), responsable du Diplôme Universitaire "Préparation Mentale et Psychologie du Sportif" et du DU "Yoga: Education Yoguique", mes centres d'intérêts principaux sont la Psychologie et le Sport. Formateur chez Symbiofi module "concilier efficacité professionnelle et bien-être: les routines de performance"

Plus précisément, je suis passionné par tout ce qui concerne la gestion du stress, le développement de la confiance en soi, de la motivation, de la concentration, etc.



Mes compétences :

Préparation mentale

Psychologie

Sport