Yangui MAKREM

Makrem Yengui j'ai fait mes études a l'école Hôtelière de nabeul ou j'été le deuxième a l' échelle National après concours j'ai terminer mes études supérieur a sidi dhrif a l'institut supérieur d’hôtellerie et du tourismej'ai travailler partout dans le monde ou j'ai fait des ouvertures des restaurants a la carte des hôtel et autre j'ai terminer mes études pour devenir formateur et conseiller depuis 2000 maintenant je suis responsable chez NEWREST CATERING .



Mes compétences :

Chef de cuisine

Cuisine

Tourisme