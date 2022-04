Yani CAMBOURIS

20 d'expérience dans le domaine des Assurances de personnes (épargne retraite, prévoyance individuelle et collective, santé individuelle et collective)

Mise en oeuvre de la politique tarifaire et de réassurance

Elaboration du programme d'activité dans sa dimension technique, en assurant la responsabilité d'identification et d'évaluation des risques

Garant de l'équilibre tecnique de l'activité conciliant les objectifs à la fois financiers et commerciaux

En collaboration avec la Direction Financière, réalisation du Business Plan intégrant le chiffrage des évolutions règlementaires

Pilotage des données quantitatives du projet Solvabilité II





Mes compétences :

Actuariat

Management

Assurance