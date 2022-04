Yanis VERTENEUILLE

Depuis 1998, je travaille dans le milieu du transport aérien,et plus précisément sur la plateforme de Roissy - Charles de Gaulle.

C'est un milieu extrêmement dynamique ,en perpétuelle activité, où toutes les professions sont représentées.



Situé entre l'exploitation pure et la finance, mon métier de contrôleur de gestion est très enrichissant car il nécessite de connaitre tous les mécanismes de l'entreprise pour en détecter les anomalies ou les dérives dès leur origine.

Depuis mai 2012, la restructuration de la société pour laquelle je travaille m'a permis de découvrir un autre métier qui est celui de chef de projet développement .Ce poste, tout à fait complémentaire à mon expérience de contrôleur de gestion m'a permis d'avoir une approche encore plus technique.

En effet, mon regard se porte maintenant vers des problématiques de dimensionnement des ressources (humaines et matérielles) par rapport à un besoin défini en amont ainsi que de la définition des coûts et du prix qui en découlent .Parallèlement à cela l'approche outil est devenue encore plus importante que lors de mon précédent poste .







Mes compétences :

Esprit d’analyse et de synthèse

Adaptation à la demande et célérité

Ouverture d'esprit aux domaines environnants

Spécialisé dans les métiers liés au milieu aéropo

Infographie