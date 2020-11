Yanive ILLOUZ

Je suis un spécialiste de la prospection téléphonique ainsi qu'un commercial sédentaire aguérri aux techniques de prospection. Je maîtrise parfaitement l'utilisation de l'outil téléphonique. Je sais détecter les opportunités de projets dans le domaine informatique. Je connais le monde informatique depuis 1998. J'ai une spécialité notamment dans le domaine du stockage, sauvegarde et virtualisation d'environnement. Je connais les différentes marques et constructeurs du marché IT. Je connais l'environnement économique local, régional et national. Je peux prospecter dans tous les domaines d'activités. J'ai une grande capacité d'adaptation. Je suis très polyvalent. j'ai acquis de nouvelles capacités en prospection . Je suis capable de m'adapter à n'importe quel activité sans difficulté puisque je suis aujourd'hui dans le transport express. Ma culture économique me permets d'avoir une vision du marché national et international. Mes fonctions actuelles me permette a la fois d'être sédentaire pour la prospection, la prise de rendez vous et le terrain pour présenter l'activité. je sais également faire les propositions commerciales ou devis, faire le suivi de prospection, faire un bon de commande. Je connais les outils de crm tel que Microsoft dynamics crm et utiliser des outils ERP comme Navision pour la réalisation de devis. Je reste ouvert à toute proposition commerciale intéressante et enrichissante et reste bien entendu ouvert pour échanger sur le sujet.



Mes compétences :

Prospection

Vente

Développement commercial

Marketing