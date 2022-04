Yann AGUIRRE

Designer, Illustrateur et Maquettiste numérique Alias, management de projets

Consultant indépendant pour le design produit et l'automobile en France et à l'étranger depuis 1994.

&

Conseil en économie d'énergie et en habitat bio : Expert en Rénovation Energétique (ERE) certifié Promotelec (2009), et Biologiste de l'Habitat (2013 Diplomé BDH © )



Reférences Design : PSA style avancé, Aerospaciale, Quirin Design, Autoliv, Renault Design, Citroën, et depuis 2010 en Allemagne : Bugatti, Opel, BMW, Porsche...



Consultant indépendant en éco-développement,

(10% de mon activité depuis 2009)

Design de produit "vert", Architecture éco-Bio, expert en économie d'énergie pour l'habitat...

Expert en Rénovation Energétique (ERE) certifié I-Cert / Promotelec (3Cl et THCEx)

Membre du réseau écologie & habitat (bio-espace)

Biologiste de l'habitat Diplômé 2013 BDH © (BDH = BAU Biologie)



Passionné d'aviation. Pilote ULM et Avion.



Mes compétences :

Écologie

Architecture

Thermique

Gestion de projet

Modélisation numérique

Design produit

Pilote privé

Modélisation 3D

Design

Project Management

Industrial design

Product Development

Car Design

Transportation Design

Alias

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

