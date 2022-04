Yann ARGOUARC'H

Gérant d'ARTESIE, bureau d'études spécialisée en hydrogéologie (géologie de l'eau) et hydraulique. Pilotage et réalisation d'études techniques principalement dans les domaines des ressources en eaux (mesures et modélisations des nappes, études des captages d'eau, recherche d'eau, pollutions des nappes, périmètres de protection...) et de l'hydraulique rurale et urbaine (réseaux pluviaux, hydraulique des cours d'eaux, zones inondables...). Les clients d'ARTESIE sont notamment des collectivités, des syndicats d'eau et de bassins versants, des maîtres d'oeuvre, des industriels, des agriculteurs ou des aménageurs...



Mes compétences :

Indépendant

Conseil

Hydraulique

Hydrogéologie

Ingénierie

G�ologie