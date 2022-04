Yann AUGER

J'ai acquis au cours de ces 15 dernières années une expertise dans l'immobilier commercial, en développant et en animant différentes enseignes sur des typologies d'emplacements variés (centre ville, zone commerciale, centre commercial, zone péri urbaine...). J'ai une connaissance terrain des villes françaises. J ai également connaissance de l'ensemble des acteurs de l immobilier commercial en France, ainsi que de leur projets d extensions et de créations de surfaces commerciales.

J ai toujours travaillé pour des réseaux qui se développaient en succursale et en franchise. J ai donc une maîtrise sur la gestion de projet d ouverture d' un point de vente plus ou moins long (de 3 mois à 2ans).

J ai cette capacité à pouvoir gérer plusieurs projets d ouvertures en même temps.

J ai également une expertise dans l univers de la beauté, la parfumerie, l esthétique, la parapharmacie, la diététique et la restauration.