Yann BELIARD

12 ans d’expérience internationale en construction



COMPETENCES:



Géotechnique:

- Consolidation: drains verticaux (statique, dynamique), consolidation atmosphérique

- Densification: compactage dynamique, vibroflotation

- Inclusions : colonnes ballastées, colonnes à module contrôlé, plots ballastés pilonnés

Autres : paroi étanche, soil mixing, dépollution, mure en terre armée



LANGUES:



Français (langue maternelle),

Anglais et Espagnol (lu, écrit, parlé)



MANAGEMENT:



Gestion de projets techniques et atypiques, de contrats, d’équipes et de parc matériel



INFORMATIQUES:



Bonne maitrise de Windows et outils courants : Word, Excel et Powerpoint



DIVERS:



Détenteur du permis international A et B



Mes compétences :

Management

Informatique