Yann COUTEAU

Titré AFPA en FPA en 2011. Formateur pour Adulte.



Depuis mon activité pro s articule sur des dispositifs d accompagnement et d insertion socio-pro. Les dispositifs sur lesquels j ai eu l occasion de travailler:

Nouvelle Chance par l'Alternance, Accompagnement Préparatoire au Contrat Pro, Plateforme Orientation et d Accès à l Emploi, Pack Orientation Industrie et Aèronautique.



Compétences:

-Animer des scéances de groupes et individuelles

-travailler l ingénierie pédagogique,

-réaliser des suivis individuels,

-des entretiens de suivis, d accueil, de recrutements, de régulations.

-des informations collectives sur toute la région,

-des suivis en entreprises ( en stage puis en contrat) et également mettre à contribution mon experience commerciale pour convaincre de futurs employeurs de valider un contrat avec un stagiaire.



Aujourd hui je cherche avant tout à gagner en expérience et me faire connaitre. Mon parcours passé, le titre de l'AFPA et mon expérience récente me donne un profil atypique mais très polyvalent!



Si vous recherchez un Chargé d'affaire, un Conseillé en insertion, un Formateur, un Accompagnateur, contactez moi!



Bonne journée.



Mes compétences :

Vente

Chargé d'affaires

Formation

Accompagnement

Conseil