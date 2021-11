Yann DENOUAL

Tilbury Consulting est une société de conseil en stratégie digitale.



Nous intervenons en support de nos clients de Direction générale, Direction digitale, informatique, communication-marketing ou vente afin de définir les meilleures opportunités de croissance ou de rentabilité du digital au sein de l'organisation et d'aider à les mettre en oeuvre.



Mutation digitale de l'organisation : définir le potentiel du digital au sein d'une organisation ou d'un processus, définir les roadmap permettant d'atteindre les objectifs, définition et mesure de KPI pertinents.



Marketing & communication : Tilbury audite et préconise les stratégies et outils de marketing, webmarketing et vente de ses clients.



Ventes : définition des stratégies de vente et mise en œuvre pratique sur le terrain à travers des outils de business intelligence et de force de vente, SFA, CRM, outils de géomarketing.



Assistance à maîtrise d'ouvrage, définition des projets, choix et gestion d'agences, appels d'offres et cost control de marchés digitaux publics et privés.



Créée à Paris en 1998, Tilbury s’est implanté en 2001 aux Etats-Unis (Chicago) et en 2004 au Canada (Montréal).



Exemples de missions et de réalisations en Europe et aux USA :



* Définition de la vision digitale 2016 d'un acteur majeur des titres restaurants, roadmap, mise en place d'un plan de développement de la culture digitale et de management du changement.



* Assistance à maîtrise d'ouvrage complète d'une Direction de la COmm externe d'un assureur pour la stratégie et le pilotage des projets digitaux.



* Définition et mise en oeuvre de la stratégie de passage au B2B d'un industriel des FMCG.



* Définition et mise en oeuvre de la stratégie de dématérialisation de la valeur d'un acteur international des coffrets cadeaux.



* Aide à la redéfinition de la stratégie commerciale Foodservice USA. Analyse du potentiel de marché par région, broker, distributeur, marques, gamme de produit, benchmark des performances, définitions des priorités commerciales par marché, mise en œuvre des stratégies commerciales par distributeur – Mise en œuvre de l’outil de Business Intelligence TilMax© comme support des analyses.

Performance pour le client : par distributeur, minimum de gain de CA +10%, minimum de gain de rentabilité +12%.



* Audit et recommandations des outils et de la communication internet d'écoles de commerce. Proposition de gestion des communautés d'anciens dans une vision commerciale.



* Audit de la performance des budgets marketing et communication par canal, recommandations stratégique webmarketing 2.0, mise en oeuvre et suivi de performance pour un assureur.



* Stratégie promotionnelle web 2.0 sur une cible jeunes et étudiants aux USA pour une marque de produits surgelés.



* Aide à l’organisation de la force de vente recrutée spécialement pour le passage du marché du tabac en « black market », classification de la clientèle, priorisation des actions, développement des outils informatiques de la force de vente.



* Aide à la définition d’entrée sur le marché foodservice en Europe (Grande-Bretagne, France, Benelux). Définition des potentiels de marché par benchmark vs USA et vs le marché retail, définition des cibles principales, de la stratégie d’entrée et de distribution.



* Audit des performances de la force de vente Foodservice France, propositions d’amélioration des process et des outils.



* Définition, création et mise en œuvre pour la DNV d’un business plan chiffré de son rayon principal par magasin (HM et SM).



* Audit de la gestion des promotions retail (30% du CA), propositions de réorganisation des outils de gestion pour optimiser les volumes produits et distribués.



* Mise en œuvre de la stratégie de vente, mise à disposition des forces de ventes des outils et méthodes développée



Mes compétences :

Digital strategy

Business intelligence

Conseil

Stratégie marketing

Force de vente

Internet

Grande consommation

Web 2.0

FMCG

Management