Musicien instrumentiste & compositeur pour le spectacle vivant et l'image animée, j'enseigne également la pratique musicale et le développement artistique à diverses échelles (Éducation Nationale, compagnies de théâtre et de danse, associations, universités, acteurs territoriaux...) depuis 11 ans.



Ayant ainsi consacré une bonne part de mes activités à la pédagogie, je suis actuellement en thèse de doctorat à l'université Rennes 2 (sciences de l'éducation musicale - Laboratoires CREAD & APP), sous la direction de l'anthropologue Pascal Plantard et du musicologue Bruno Bossis.



Mes compétences :

Ingénierie pédagogique

Composition musicale

Conseil

Enseignement artistique