Yann HENRION

J'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur fiabilité (mise au point de tests de fiabilités de composants électroniques: électromigration, porteurs chauds, claquage d'oxyde).

J'ai ensuite travaillé comme ingénieur procédé dans une salle blanche entièrement dédiée à la fabrication de capteurs d'images en technologie CCD. J'avais en charge les procédés suivants: nettoyage, diffusion, implantation ionique, dépôts LPCVD, PECVD, sputtering.

J'ai pris en charge les aspects caractérisations fines de composants discrets pour tester le bon déroulement du procédé (transistor, diode, capacité, etc...)

Ensuite j'ai étendu mes compétences à la métrologie (SPC, MSA sur des ellipsomètres, des mesures de particules, résistivité, profilométrie)

Entre 2006 et 2011, je me suis occupé d'industrialiser les processus de fabrications des nouveaux capteurs d'image, et plus particulièrement tout ce qui concerne la fabrication de capteurs d'images CCD ou CMOS éclairés par la face arrière. Ces capteurs sont essentiellement dédiés aux observations de la terre et du soleil, embarqués dans les satellite des principales agences spatiales du monde.

Enfin, depuis peu, j'ai rejoint ST microlectronics pour travailler sur les procédés de fabrication de capteurs d'images cette fois plutôt destinés au grand public (mobile phone).



Mes compétences :

Process

Salle blanche

Microélectronique

Physique

AMDEC

DOE

Métrologie

SPC

Optique