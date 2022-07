Vanrumbeke JEROME

E2v est une entreprise leader en développement et fabrication de composants et sous-systèmes dans les domaines capteurs, semiconducteurs et des tubes électroniques.



De formation Ingénieur généraliste en Informatique, Electronique et Automatique, je me suis spécialisé en microélectronique, radiofréquences, traitement du signal.



Mes fonctions au sein d'Atmel puis e2v m'ont amené à exercer des fonctions techniques en design, développement / industrialisation et gestion de projet / management.



Fort d'une expérience de 13 ans, je suis aujourd'hui à la recherhce d'opportunités en développement microélectronique permettant de mettre à profit mes connaissances.



Sportif depuis toujours, je pratique régulièrement le football et la course à pieds.