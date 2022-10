Yann MANAC'H

Photographe indépendant sur la région nord depuis 2004....

Je travaille avec les professionnels dans la réalisation de reportage industriels ou évènementiels.



Je travaille en relation étroite avec mon client dans la création de visuels photos et dans la réalisation de portraits d'entreprise.



Mes clients sont basés principalement sur la région nord et la région parisienne.



A la demande de mes clients, je réalise de plus en plus de formation sur l'utilisation du reflex numérique et sur le travail de post-production, j'ai d'ailleurs un numéro d'agrément de formation.



Pour ceux qui ne me connaisse pas, mes clichés sont réalisés au plein format numérique en reportage ou au moyen format numérique en studio.

Je déplace mon matériel de studio pour les clichés réalisés au sein de l'entreprise.



Si vous avez des projets, si vous souhaitez des portraits de vous ou/et de vos collaborateurs qui ne ressemble pas à un photomaton n'hésitez pas à me contacter ou retrouvez moi sur le site : http://www.anteale.com



Mes compétences :

Booking

Adobe Photoshop

Photo

Photographie

Mode

Publicité

Reportage

Presse