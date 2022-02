Yann MATHIEU

Fort d'une grande faculté d'adaptation et dune expérience de deux ans à distance je suis ouvert aux offres 100% en télétravail.

Appels entrants/sortants.

Vente/Support Technique.

Gestion administrative et bureautique.

Bonne capacité dorganisation.



Je suis également ouvert aux propositions de travail et de missions humanitaires liées à lAfrique notamment que jétudierai avec un intérêt prononcé.



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



2017-2022 --> Agent support technique Télébec (Val-dOr, QC)



2017 --> Agent de Télémarketing - ZEDD Customer solutions (North Bay, Canada)



2014 --> Agent de site ALLIADE Habitat (Lyon, France)



2013 --> Chef de projet Siriri (Bangui, Centrafrique)

Dépannage informatique, enseignement informatique auprès de particuliers (Windows, Internet, logiciels Microsoft Office).

Recherche de clientèle : vente de matériel informatique, dépannage, installation de réseaux, installation d'antennes, montages audio/visuels pour publicité,



2012 --> Agent Administratif - Conseil Général du Rhône, Bron



Suivi de dossiers administratifs

Frappe et mise en forme de documents administratifs

Gestion du courrier



2010 --> Téléprospecteur AFDEN / SIBERT GROUP, Lyon



Appels sortants

Prospection

Prise de rendez-vous auprès de particuliers



2005-2009 --> Gardien dimmeuble Grand Lyon Habitat, Lyon



Maîtrise du discours relationnel

Gestion de conflits



2004 Magasinier CORA SA, Chaponnay



2002-2004 Aide magasinier et préparateur de commandes (Tarare)



2001-2002 Ouvrier manutentionnaire SCOFF, Tarare



2000-2001 Ouvrier agricole GAEC, Les Sauvages (Tarare)



FORMATIONS



2010 Titre Professionnel Conseiller Service Client à Distance de niveau IV Baccalauréat (INFA Rhône-Alpes)

Correspondance québécoise : Une année détudes collégiales techniques (Attestation détudes collégiales- AEC)



2009 Formation Communication intersubjective & commerciale (INFA Rhône-Alpes)



2009 Formation de mise à niveau Secrétariat & Comptabilité sur Microsoft Office : Word, Excel, Access, PowerPoint.



1998 Niveau Bac STT (sciences & technologies tertiaires) option informatique

Correspondance québécoise : Secondaire 5 formation générale (DES) et une année détudes collégiales pré-universitaires



1995 Brevet des collèges

Correspondance québécoise : Secondaire 4 formation générale



BENEVOLATS



2015 Accueillant occasionnel au refuge de jour Chez Willie

Accueillir les personnes, servir des collations aux personnes se présentant au comptoir.

Nettoyer les lieux, faire la vaisselle.

Gérer les situations conflictuelles et/ou le nom respect du règlement



COMPÉTENCES



Langues : Français, Anglais fonctionnel (écrit & parlé).

Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Access, PowerPoint)

Suivi de dossiers administratifs

Frappe et mise en forme de documents administratifs

Gestion du courrier

Diverses tâches courantes de bureau

Maîtrise du discours relationnel



Mes compétences :

Discrétion et ponctualité

Organisation du travail