Je suis juriste de formation (sens de la rigueur), devenu journaliste (goût pour la rédaction), puis concepteur-rédacteur pour BNP Paribas (créativité). Ce que j'aime ? Réaliser des projets éditoriaux et conseiller les équipes qui ont besoin de rendre clair un sujet complexe.



Mes atouts :

- maîtrise des techniques de rédaction, réécriture et typographie (papier et numérique) ;

- expérience de la communication et du journalisme ;

- connaissance des secteurs de la banque et de l'assurance.