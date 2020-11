Yann PLAZA (PLAZA)

Fort dune expérience de plus de 20 ans au sein de différentes entreprises, jai tout particulièrement mis laccent sur le relationnel, la proximité et laccompagnement.

Je suis doté dun vrai sens commerçant, dun grand sens de lécoute, dun très bon relationnel, dun sens analytique prononcé et jai la capacité à travailler en transversal dans la société mais aussi le goût du travail en équipe

De plus, je veille particulièrement à donner à chaque visite de nos clients une expérience unique. Pour cela, je dois également massurer quau sein de chaque point de vente limage et la qualité de service soient au rendez-vous.





Mes compétences :

Commercial

Gestionnaire centre de profit

Manager

Organisé

Formateur

Customer Journeys

Customer Service

Merchandising

Reception Duties