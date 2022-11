Yann VIALET

15 d’expérience dans la communication digitale interne et la Digital Workplace.



- Gère des projets digitaux à forte valeur pour l’entreprise, du recueil des besoins à la pérennisation du service.

- Partenaire et interface de confiance entre les départements opérationnels et le service informatique.

- Force de propositions, conseille et guide les organisations sur leurs projets avec une communication efficace.

- Intègre la conduite du changement pour accompagner le déploiement d’outils.

- A l’aise dans un environnement international et en transformation.

- Participe activement à des réseaux externes d’experts pour garantir les meilleures pratiques dans mon entreprise



Mes compétences :

Digital Workplace

Gouvernance

Réseaux sociaux

Intranet

Communication Corporate

Communication interne

Conception multimédia

Formation

Conduite du changement