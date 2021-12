Chef de projet fort de 6 années d'expériences dans la mobilité, j'ai déployé différents projets digitaux (déploiements et migrations de matériels connectés et UEM) auprès de clients de tous horizons (BNP, Sephora, Christian Dior, Imprimerie Nationale, Bouygues Telecom, Mondial Tissus...) en collaboration avec différentes typologies d'équipes (technique, logistique, support, production et direction)