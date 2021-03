Après avoir travaillé une dizaine d'année dans une multinational en tant que QHSE manager, j'ai ré-orienté mon parcours professionnel.

Je suis maintenant co-gérant de la Société SO sails qui est aussi une marque déposée.

L'activité principale de ma société est une e-voilerie, proposant des voiles sur mesure et personnalisées, des accessoires textiles pour la plaisance et un service d'hivernage de voile.



Mes compétences :

Anglais

COMMERCE

Commerce international

Ingénieur

International

Polyvalent