Yannick BAUDIN

Bienvenue sur mon profil



Passionné de graphisme, dimages et de couleurs , jexerce mon métier depuis 14 ans avec toujours autant de curiosité et denthousiasme. La création, la réalisation de supports de communication, la connaissance de la chaîne graphique et des règles de composition, la maîtrise de la suite Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat) font partie de mon savoir-faire que j'aime mettre au service des entreprises pour lesquelles je travaille.



Après une expérience plus que formatrice dans le secteur de l« Entertainment » , jai orienté ma carrière professionnelle vers dautres domaines, plus institutionnels.



Aujourdhui, j'ai acquis l'expertise de « Chargé de Marketing et Communication » obtenue chez lannonceur au sein dun Service Communication dans le secteur Crédit Banque Assurance , mais je peux également occuper le poste de « Chef de Projet ».



Expertises :

- Gestion de projet (briefs, suivi, conseils)

- Création de supports de communication interne et externe (print & digital)

- Gestion de lintégration et de lenvoi demailings (relation prestataire en anglais professionnel)

- Analyse et interprétation des résultats de campagnes d'emailings dédiées (plateforme SPRING)

- Relation et négociation des prix avec les fournisseurs (imprimeurs, routeurs, intégrateurs, logistique)

- Elaboration, validation et signature de devis

- Suivi de fabrication et vérification des BAT

- Gestion des stocks (relation client, suivi des commandes, création de comptes utilisateurs)

- Gestion de banques dimages internes

- Relation Agence de publicité

- WordPress



Si vous avez besoin d'un « Chargé de Communication », dun « Chef de projet » ou dun « Graphiste » créatif , autonome , réactif , rigoureux et surtout bienveillant , nhésitez pas à me contacter :

06 68 18 04 05 | baudin.yannick@gmail.com



Vous souhaitez consulter mes différents travaux, cliquez ici :

https://www.behance.net/little-john



#Communication #Marketing #DesignGraphique #ChaîneGraphique