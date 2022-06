Yannick BRIHAYE

Technicien avec plus de 10 années d'expérience dans le domaine de la production informatique et du support utilisateurs à travers des prestations de type gestion de parc, conseils, accompagnement, service desk VIP.



Je souhaite proposer mon expertise au sein de service IT dans le respect des bonnes pratiques itil.







Mes compétences :

Microsoft Windows 7

PC Hardware

Microsoft Outlook

Help Desk

BlackBerry

Gestion de projet

IPhone

Microsoft Office 2013

Support de Proximité VIP

Gestion de Parc