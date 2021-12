Yannick CORMERAIS

Passionné par le commerce et le relationnel client, voici maintenant 22 ans que je gravis avec détermination chaque poste clé, de la gestion d'un rayon, à la direction commerciale dans le secteur biens de consommation (GMS, GSS, GSB) ou en tant que gérant d'entreprise pendant 5 années.

Pertinent et performant dans la stratégie et l’opérationnel, mais aussi homme de valeurs et de confiance, j’accompagne mes clients et motive mon équipe dans un esprit d’échanges mutuels.



Enthousiaste d’atteindre mes objectifs personnels et professionnels, je suis à l'écoute du marché



Mes compétences :

Suivi et négociation

Management

Global Positioning System

Achats

Gestion d'entreprise

Gestion & management d'un Shop-in-shop