Consultant Freelance IT, 10 ans d'éxpérience dans le domaine du développement logiciel, spécialisé en banque de Finance (arbitrage actions/dérivés actions): systèmes de passage d'ordres, basket trading... .



C++ : MFC, STL

Java/J2SE/J2EE : Swing, Spring, JPA & Hibernate, Struts, JBoss AS, Weblogic, EJB3, Jide, Eclipse, IntelliJ

.Net : C#, Infragistics, Winforms

Méthodologies : Scrum, XP



