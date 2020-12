Yannick GAJOCHA

Diplômé en maîtrise d’informatique depuis 1994, Après un an en SSII comme ingénieur développement puis 12 ans comme analyste programmeur au sein de la mutuelle du personnel RATP , j'ai eu l'opportunité il y a 4 ans d'intégrer une SSII comme ingénieur concepteur.



Au cours de mon expérience,j'ai été amené à analyser, concevoir des solutions, de les réaliser et les gérer dans des environnements et languages différents. j'ai également travaillé sur des projets de très longue durée. Je peux ainsi me positionner comme expert sur certains langages.



Mon poste actuel m’a permis de montrer ma capacité d’adaptation très rapide à un nouvel environnement et mes compétences techniques polyvalentes au fil de mes missions puisque je suis amené à travailler sur des langages informatiques variés.



Je suis très curieux de nature et passionné par l’informatique.



Mes atouts : faire de la veille, assimiler et restituer rapidement....



Ma motivation : travailler dans un environnement stimulant intellectuellement