Yannick PEGAZ-BLANC

Disponible pour un nouveau projet Supply Chain.



Pragmatique, homme de terrain, autonome, forte capacité d’adaptation et de prise de décisions.



Mes compétences : Supply Chain, gestion de projet, gestion de la chaine logistique, achats, négociation fournisseur, gestion de stock / de flux, définition d’un plan d’approvisionnement / de production, planification, ordonnancement, administration des ventes, commerce international, ERP, mise en place et suivi d’indicateurs, management d’équipe, création et amélioration de procédures qualité dans un environnement normé, respect des normes (ISO, autres).



Mes compétences :

AFAV

IATA

Logistique

Supply chain

Suivi clientèle

Achats

Approvisionnement

Transport

Achats internationaux

Management

Management commercial

SAP R/3

Microsoft Excel

Cegid

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Audit externe

Planification

Audit interne

ISO 13485 9001

Transfert Industriel

Aménagement de locaux

Recherche de locaux industriels - logistique

Gestion de projet

Invitation to Tender

Stock Control

Logistics Management

Project Management

ISO 900X Standard