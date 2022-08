Travaillant dans le domaine de l'informatique et des réseaux depuis plus d'une dizaine d'années, j'ai pu exercer aussi bien en entreprise qu'en tant que consultant indépendant.



Je suis aujourd'hui entrepreneur et spécialiste des systèmes d'informations, à l'affût d'opportunités de développement car souhaitant m'intégrer à un projet de grande envergure.



Mes compétences :

Informatique

Administration réseaux

Mobilité